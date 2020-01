Broers Van de Laar rijden samen in Dakar Rally: 'We missen je, pap!'

Het plezier straalt er vanaf als je een kijkje neemt bij het team van de broers Jan en Ben van de Laar. Met volle teugen genieten zij en de monteurs van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië.

"Wat we als landschap en route voorgeschoteld krijgen, is gewoon puur genieten", zegt coureur Jan van de Laar (36). "We hebben wel wat technische problemen gehad, maar de rustdag is bereikt. Je krijgt die lach niet meer van ons gezicht."

Bekijk hier de video van de broers Jan en Ben van de Laar in de Dakar Rally.

'Bij ieder kuchje weet je wat er aan de hand is'

Thuis in Best werken de broers Van de Laar bij hun vader Fried in het bedrijf. Daar zitten ze tegenover elkaar met de bureau's. Tijdens de Dakar Rally zitten ze naast elkaar in de truck.

"Vroeger toen we nog jong waren konden we elkaar niet luchten of zien", lacht Ben van de Laar (28), de navigator van het stel. "Maar nu is het perfect. Ik kan me niets beters wensen dan met mijn broer door de woestijn te rijden. Je kent elkaar door en door. Bij ieder kuchje weet je wat er aan de hand is en daar kan je op inspelen."

Vader Fried van de Laar is ziek

De Dakar Rally is de broers Van de Laar met de paplepel ingegoten. Vader Fried heeft het virus over het hele gezin verspreid. Fried van de Laar was in Saoedi-Arabië even bij de start, maar kon niet blijven omdat hij ziek is. "Mijn vader heeft longkanker", vertelt Jan. "Daar strijdt hij nog volop tegen. Hij zit midden in de behandeling met chemo's en dergelijke."

"Hij heeft uiteindelijk vlak voor het sluiten van de inschrijving de knoop doorgehakt en gezegd dat wij toch moesten gaan", zegt Ben, de jongste van de twee broers. "Hij kan er nu toch volop van genieten en dat is bijzonder."

'Wonderen zijn de wereld niet uit'

"Het ziektebeeld is gewoon heel slecht", vervolgt de jongste van de twee broers. "Ze doen er alles aan om hem zo lang mogelijk bij ons het houden. Misschien kan hij volgend jaar mee, de wonderen zijn de wereld niet uit. Hij is er gek genoeg voor. Ja, we missen hem zeker!"