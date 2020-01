Persconferentie PSV live te volgen bij Omroep Brabant

Het viertal blikt ongetwijfeld vooruit naar de tweede seizoenshelft waarin de Eindhovenaren de achtervolging op AZ en Ajax gaan inzetten. De ploeg van trainer Ernest Faber wil het lopende seizoen nog enige glans geven door in ieder geval nog Europees voetbal af te dwingen. Of er ook versterkingen of contractverlengingen worden gepresenteerd is nog niet bekend.

Kledingdeal Puma

De verwachting is wel dat PSV tijdens de persconferentie ook de sponsordeal met het kledingmerk Puma bekend gaat maken. Officieel is de overeenkomst, waarmee naar verluidt ruim veertig miljoen euro is gemoeid, nog niet naar buiten gebracht. De samenwerking met Puma zou komend seizoen ingaan en lopen tot 2025.

PSV was afgelopen week op trainingskamp in Qatar. Daar speelde de ploeg vriendschappelijk tegen Club Brugge en KAS Eupen. Beide duels tegen de Belgische opponenten gingen met 2-1 verloren. De Eindhovenaren beginnen zondag 19 januari aan de tweede seizoenshelft tegen VVV-Venlo. De wedstrijd in Venlo begint om 12.15 uur.