Vrachtwagenchauffeur vindt vastgebonden puppy langs A2

De chauffeur uit Oss was met zijn lading onderweg naar de Jumbo in Weert. Hij zag in de verte iets kleins lopen en toen hij dichterbij kwam zag hij dat het om een hondje ging. Hij zette zijn vrachtwagen stil en stapte uit om het beestje te helpen. ‘’Toen zag ik dat het beestje een riempje om had’’, vertelt de chauffeur. ‘’Daarmee zat ze vastgebonden om een paaltje. Zo kon ze tenminste niet de weg oplopen", vertelt de chauffeur die liever niet met zijn naam genoemd wordt.

Mee naar werk

De man maakte het hondje los en nam hem mee naar de vrachtwagen. ‘’Hij was erg druk en onrustig, maar dat is logisch aangezien het nog maar een pup was.’’

De chauffeur besloot eerst zijn ronde nog af te maken. Hij reed door naar Weert om zijn lading te lossen. Daar heeft hij nog geprobeerd om de lokale dierenambulance te bellen. Daar werd door het late tijdstip niet opgenomen.

Uiteindelijk besloot de chauffeur het beestje mee naar huis te nemen. De dierenambulance nam het hondje later mee.

Onbekend

Het dier is gecontroleerd, maar had geen registratiechip. ‘’Dat is uitzonderlijk’’, volgens Rens van Lieshout, voorzitter van Dierenambulance Brabant Noord-Oost. ‘’Eigenlijk hoort elke pup gechipt te worden.’’

Het hondje is kerngezond en is opgevangen door dierenopvang Maasland in Oss. De opvang meldt dat er al enorm veel mensen zijn die de puppy willen adopteren, maar dat ze nog niet zeker weten of ze de pup via hun opvang zullen herplaatsen.