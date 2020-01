Gevonden drugslab in Zeeland is zwaar verontreinigd, nog geen aanhoudingen

Het drugslab, dat zondag door de politie werd ontdekt in Zeeland, was zwaar verontreinigd. Dat meldt de politie nu de Landelijke Faciliteit Ondersteuning en Ontmanteling (LFO) het lab aan het ontmantelen is.

Het drugslab werd zondag ontdekt na een tip. Na deze melding gingen agenten meteen naar de boerderij aan de Langstraat in Zeeland en daar bleek inderdaad een drugslab te zitten in een bijgebouw.

In het lab werd volgens de politie amfetamine gemaakt. De ruimte en de apparatuur voor het maken van de amfetamine zijn zwaar vervuild. Medewerkers van de LFO zijn maandag begonnen met het opruimen van het drugslab.

Het is niet bekend wie er verantwoordelijk is voor het lab. Er is nog niemand opgepakt. Het gebouw is de hele nacht bewaakt.