Man die Peet van der Linde in Breda doodschoot, blijft zeggen dat hij alleen handelde

Peet van der Linden werd in januari 2017 vermoord in Breda. (Archieffoto SQ Vision)

Corné R. uit Sprundel heeft maandag bij de rechtbank in Breda alle schuld op zich genomen voor het doodschieten van Peet van der Linde (60) bij een café in Breda in januari 2017. Hij verklaarde net als vorig jaar dat hij niet in opdracht van medeverdachte Piet S. heeft gehandeld.

Justitie denkt dat dat wel het geval is. In november 2018 kwam Corné R. na anderhalf jaar zwijgen al met hetzelfde verhaal. Hij verklaarde toen aan de politie dat hij alleen had gehandeld. Hij zou Peet van der Linde hebben omgebracht omdat ze een ruzie over 'klokjes' oftewel horloges hadden.

50.000 euro

R. zei dat hij horloges had gegeven aan de Bredanaar om te verkopen. R. zou daar 50.000 euro voor krijgen.

"Die avond zei hij dat ik niks kreeg. Toen werd ik zo boos dat ik op hem schoot." Van der Linde werd met minstens veertien kogels beschoten en overleed bijna meteen.

Van der Linde was een bekende in het criminele milieu en een vriend van Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender. Die heeft vorig jaar ook een verklaring afgelegd over de moord. Hij werd ook genoemd als opdrachtgever, maar dat is nooit gebleken.

Het slachtoffer was vrijdagavond 6 januari 2017 op een feestje in een café aan het Dijkplein. Toen hij naar buiten liep om te worden opgehaald door zijn vrouw, werd hij op de Lunetstraat onder vuur genomen. Hij stierf op straat. Van der Linde werd 60 jaar.

Dinsdag wordt bekend welke straf er wordt geëist tegen Corné R.