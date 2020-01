Weldoenster die boodschappen betaalde voor ander: 'Niemand moet wakker liggen van 55 euro'

De vrouw die haar pinpas was vergeten, was de moeder van Jeffrey Roovers. Toen hij het verhaal van zijn moeder hoorde, zette hij alles op alles om de weldoenster te vinden. Dat lukte uiteindelijk.

'Ik weet dat dit heel vervelend kan zijn'

Aan Omroep Brabant vertelt Stephanie Haveman haar kant van het verhaal. "Ik stond in de rij om af te rekenen. En voor mij stond een vrouw die haar pinpas kwijt was. Die probeerde ze te vinden en daarbij raakte ze in beetje in paniek. Ik vroeg aan de caissière hoeveel ze moest betalen en ze vertelde mij het bedrag en ik heb voorgesteld dit op mijn bon te zetten.

Het ging om een bedrag van 55 euro. "Dat is niet helemaal niets. Maar ik weet uit eigen ervaring dat sommige situaties heel vervelend kunnen zijn. En ik vond dat die vrouw zich daar helemaal niet druk over hoeft te maken. Als ik iets goed terug kan doen voor de maatschappij, doe ik dat graag."

Ik heb destijds heel veel hulp ontvangen van buitenaf en nu heb ik de kans om wat terug te doen - Weldoenster Stephanie Haveman

'Kans om wat terug te doen'

Stephanie deed haar best om de vrouw gerust te stellen. "Dus ik heb tegen haar gezegd dat ze haar boodschappen moest pakken en lekker naar huis moest gaan. Ook zei ik dat ze haar pas moest blokkeren en zich niet druk moest maken over die boodschappen."

Omdat ze zichzelf herkende in de vrouw, besloot Stephanie iets te doen. "Ik ben zelf tweeënhalf jaar geleden gescheiden. Ik kwam alleen te staan met mijn zoontje. Ik was bijstandsmoeder, moest naar de voedselbank, noem maar op. Ik heb heel hard geknokt om een bestaan op te bouwen. Voor een goed leven voor mij en mijn zoontje, en dat is mij gelukt. Ik heb destijds heel veel hulp ontvangen van buitenaf en nu heb ik de kans om wat terug te doen."

'Geef boodschappengeld maar aan een goed doel'

De weldoenster hoopt dat meer mensen haar voorbeeld volgen. "Dat mensen die in zo'n positie zijn om dat te kunnen doen dat ook doorgeven. Nu heb ik een goede baan en een goede salaris en lig ik 's nachts niet meer wakker van 55 euro. Niemand zou daarom wakker moeten liggen."

Inmiddels is er ook al contact geweest tussen Stephanie, Jeffrey Roovers en de moeder van Jeffrey. "Ze komen dinsdagavond langs. Ik hoef het geld niet terug te hebben. Geef maar aan een goed doel of geef boodschappen aan de voedselbank. Blijf het vooral doorgeven."

