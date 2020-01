Ongeluk met meerdere auto's op A2 bij Best zorgde voor veel vertraging richting Den Bosch

BEST -

Een ongeluk op de snelweg A2 net na de afslag Best-West zorgde vanaf maandagmiddag kwart voor zes voor veel vertraging in de richting Den Bosch. Verkeer op de A2 stond vast tussen knooppunt De Hogt en Best-West. De weg was even dicht, maar werd iets na zes uur weer vrijgegeven. Automobilisten moeten volgens de ANWB rond die tijd nog wel rekening houden met een flinke vertraging.