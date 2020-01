Zes auto's botsen op A2 bij Best, vertraging in avondspits richting Den Bosch

BEST -

Een ongeluk op de snelweg A2 net na de afslag Best-West zorgde vanaf maandagmiddag kwart voor zes voor veel vertraging in de richting Den Bosch. Verkeer op de A2 stond vast tussen knooppunt De Hogt en Best-West. Enige tijd was alleen de vluchtstrook beschikbaar. Om 18.00 uur was de rijbaan weer vrij. Automobilisten moeten volgens de ANWB rond die tijd nog wel rekening houden met een flinke vertraging.