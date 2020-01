Knippen en plakken met Dakar-navigatoren: 'Anders kom je in Jordanië uit'

Iedere avond bereiden de navigatoren de volgende etappe voor. Dat doen ze samen met Moi Torrallardona, de ervaren navigator van Gerard de Rooy. Omdat De Rooy vanwege een hernia dit jaar zelf niet kan rijden, is Torrallardona mee met het team als coach.

'Niet verdwalen'

"Ze bereiden niet alleen het roadbook voor, maar eigenlijk de hele etappe", legt de coach uit. We kijken naar alle details, alle tijden. Om zeker te zijn dat ze morgen niet verdwalen."

In de video zie je hoe de navigatoren iedere avond hun roadbook aanpassen. Tekst gaat verder onder de video.

Blind vertrouwen

Het werk van de navigatoren is razend belangrijk. De coureurs letten alleen op wat ze voor zich zien. Ze moeten blind kunnen vertrouwen op de instructies van hun navigator. "Als ik rechts zeg en het moet links zijn en hij rijdt een gat in, dan kan hij een truck afschrijven", zegt Marcel Snijders. Hij zit als navigator in de truck bij kopman Janus van Kasteren.

Iedere avond zijn de navigatoren ook bezig met knippen en plakken. Ze krijgen een roadbook van de organisatie, dat al eerder gemaakt is. Meestal komen daar op het laatste moment nog correcties bij, als bijvoorbeeld door regenval het landschap veranderd is. Die correcties moeten dan weer in het schema verwerkt worden. Voor de navigatoren is dat niet het leukste werk. Maar het moet toch. "Als je het niet doet, kom je straks in Jordanië of zo uit", lacht Snijders.

Duizend notes

Een goede navigator zijn is niet makkelijk. Je moet honderden kilometers lang geconcentreerd blijven kijken naar het roadbook en kilometers tellen. "Je hebt zo'n duizend notes per etappe in je boekje staan", legt Edwin Kuijpers, de navigator van Michiel Becx, uit "Als je dat kunt zonder fouten te maken, dan ben je echt een topper. Daar zijn er maar een paar van."

Om de Dakar Rally spannender te maken, heeft de organisatie dit jaar wat nieuws bedacht. Bij een aantal etappes krijgen de navigatoren de roadbooks pas een kwartier voor de start. Dan is er geen tijd meer om nog aantekeningen te maken, of om op de computer uit te zoeken hoe de route ongeveer loopt.

De navigatoren van Team de Rooy werken aan hun roadbooks.

