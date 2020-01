Iedere dag iets beter: Thomas Kennes zet alles op alles voor het EK kunstschaatsen

De 23-jarige Tilburger ziet het zelf wel gebeuren dat hij in het Oostenrijkse Graz bij de beste van Europa gaat behoren. "Ik heb eerder dit seizoen mijn persoonlijke records verbeterd. Dit is gewoon mijn beste seizoen tot nu toe."

Oud-kunstschaatsster Joan Haanappel begeleidt Kennes al van jongs af aan. Zij schat in dat het moeilijk wordt voor haar pupil. "Het is kielekiele. Het kan, maar er is op de finaledag maar plaats voor 24 kunstschaatsers. Als hij bij de beste wil horen kan hij zich geen fout veroorloven."

Bekijk hier de voorbeschouwing op het EK met kunstschaatser Thomas Kennes: