Een motorrijder is dinsdag gevallen en zwaargewond geraakt in Budel. Het ongeval gebeurde op de Maarheezerweg.

De man ging onderuit in een flauwe bocht. Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken.

Een traumahelikopter landde in een weiland naast de weg. De trauma-arts is vervolgens meegegaan met de ambulance. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.