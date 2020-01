Derde van huisartsenpraktijken in Eindhoven heeft patiëntenstop

Zeker zestien van de 45 Eindhovense praktijken die we spraken nemen op dit moment geen nieuwe patiënten aan. Twee daarvan zitten gedeeltelijk op slot. Zij nemen alleen nieuwe patiënten aan bij gezinshereniging of de geboorte van een nieuw gezinslid of verwijzen door naar een andere huisartsen binnen dezelfde praktijk. Bij een van de praktijken met een stop moeten de patiënten zeker twee weken wachten voordat ze langs kunnen komen met hun klachten.

Meerdere oorzaken

Voor het tekort en de patiëntenstops zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. “De grootste oorzaak is dat huisartsen het steeds drukker krijgen. Veel zorg vanuit het ziekenhuis en de psychiatrie wordt naar de huisartsenpraktijk verwezen. Het aanbod in de praktijk neemt dus toe'', vertelt huisarts Peter Meulesteen. Zelf heeft hij geen patiëntenstop bij zijn praktijken.

''Tegelijkertijd neemt het aantal huisartsen af. Er zijn veel vrouwelijke collega’s gekomen die parttime werken. Daardoor is de capaciteit afgenomen.”

De gevolgen kunnen vervelend zijn voor patiënten. “Ze moeten nu verder weg om een arts te vinden. Als je ouder bent en moeilijk ter been, is het wel fijn als de huisarts om de hoek zit. Voor jonge gezinnen is het ook lastig als je voor de huisarts verder weg moet. De kracht van de huisarts is juist dat-ie vlakbij zit.”

Huisartsenpost

Er zijn volgens Meulesteen ook patiënten die het dan maar zonder huisarts doen. “Als ze iets hebben, bezoeken ze de huisartsenpost. Dan doen ze dan na 17.00 uur."

De praktijken die overigens wel patiënten aannemen, krijgen een grote instroom en worden zo meer belast. "We hebben eerder gezien dat praktijken omvielen omdat ze het zo druk kregen.”

‘Dit is een slechte zaak’

SGE is met elf gezondheidscentra en 75.000 Eindhovense patiënten één van de grotere spelers in de huisartsenzorg in Eindhoven. Bij zeven centra is er een patiëntenstop. Ed Berends is zelf huisarts en hij is een van de bestuurders van SGE. “We lopen tegen de grenzen aan van wat nog verantwoord is. We willen goede zorg blijven bieden. Er komen steeds meer taken bij. Het is bijna niet te doen met de mensen die we hebben. Groeien is dan niet aan de orde. Dan moet je een stop instellen.”

Berends vindt een patiëntenstop niet kunnen in een stad als Eindhoven. “Dit is een slechte zaak. Een huisarts verkoopt niet graag nee. Dit kan niet in een stad als Eindhoven. We willen een grote stad zijn. Dan moet je de voorzieningen op orde hebben. Daar heb je wel menskracht voor nodig en die ontbreekt op dit moment.”

Expats

Eindhoven staat bekend om zijn groei. Elk jaar komen er vele expats hier wonen om bij een bedrijf als ASML te werken. “Als er niet gelijk meer huisartsen komen, wordt het lastig. We zien het in Meerhoven, een uitbreidingswijk van Eindhoven. We hebben daar heel lang een centrum gehad dat zes- à zevenduizend patiënten had. Het groeit daar als kool en het zit nu tegen de elfduizend patiënten aan. De wijk is nog niet klaar. De grenzen van het gezondheidscentrum zijn bereikt maar die van de wijk nog niet. Wij zijn aan het zoeken naar hoe het nu verder moet.”

Het liefst zou Berends extra huisartsen aannemen, maar dat lukt niet. Steeds meer huisartsen in Eindhoven werken als zzp’er, zonder eigen praktijk. En dus zonder eigen patiënten. “Het is een nieuw fenomeen. We hebben dat niet goed zien aankomen. Veel huisartsen nemen voor een paar dagen waar. Of een paar weken of maanden. Daarna zoeken ze hun heil ergens anders. Voor patiënten is dat niet fijn.”

Oplossing gevonden?

Berends hoopt wel dat het over vijf jaar – of eerder - is opgelost. “Ik hoop dat mensen meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat ze meer zelf kunnen. Thuisarts.nl is een site waar ze goede informatie kunnen vinden. En ik hoop dat de zzp’ers in Eindhoven neerstrijken en dan hier hun praktijk beginnen.”

Huisarts Peter Meulesteen heeft geen patiëntenstop. Hij vond een andere oplossing: de verpleegkundig specialist die een deel van de taken overneemt.

Kringvoorzitter Maurits Westein ziet de grote hoeveelheid patiëntenstops in Eindhoven niet direct als een probleem. ''Volgens mij zijn er nu geen mensen in Eindhoven die geen huisarts kunnen vinden. Ze zullen alleen niet altijd bij de eerste de beste huisarts om de hoek terecht kunnen.''

Westein erkent wel dat de situatie enige aandacht vraagt. ''We moeten goed opletten dat het uiteindelijk geen groot probleem wordt.''