Claudia start actie tegen hondenpoep: 'Ik wil geen last hebben van de stront van jouw hond'

Hond Milly loopt enthousiast kwispelend voor Claudia uit. Zodra Claudia tijdens hun uitlaatronde poep ziet liggen, trekt ze een zakje uit haar jas. Zonder aarzelen doet ze de drol in het zakje en zet ze er een vlaggetje bij met daarop de tekst: 'Beste hondenbaas, deze keer deed ik uw hondenkakje in een bio-plastic zakje. Maar doe de buurt een lol en ruim zelf op die drol!'

Bij alle zakjes hondenpoep laat Claudia dit berichtje achter

Het zakje laat ze daarna liggen. Claudia legt uit: "Ik ruim het niet op hoor! Dat mag de eigenaar zelf doen. Maar zo weet hij die de drol hier ligt. Ik hoop iedereen zo bewust te maken van het hondenpoep probleem."

Niet normaal

Op de route die Claudia en Milly lopen, liggen inmiddels tientallen van deze zakjes met poep. "Dit is toch niet normaal. Het is echt asociaal, ik wil geen last hebben van de stront van hun hond. Ik hoop dat de baasjes bij het zien van al deze zakjes denken: 'Dat is van mij. Zal ik het de volgende keer maar even opruimen dan?'"

Als de baasjes de poepzakjes niet zelf op komen halen, dan ruimt Claudia ze na een week alsnog op.

Succes

Af en toe boekt Claudia al een succesje. Dan is er een zakje verdwenen en staat alleen het vlaggetje er nog. Trots vertelt ze: "Het werkt dus. Of de hondeneigenaar het zelf opgeruimd heeft, dat weet ik niet. Het kan ook zijn dat iemand zich ergerde aan alle zakjes. Maar de drol is weg en niemand kan er meer in gaan staan. Doel bereikt!"