Bouwbedrijf neemt AED's mee naar bouwterreinen na hartstilstand van collega

Danny vond zijn collega met een hartstilstand in de bouwkeet. Als een malle scheurde hij naar de dichtstbijzijnde AED. Die bleek in een gesloten kastje te hangen en kreeg hij dus niet van de muur. Gelukkig was de ambulance er snel bij en overleefde zijn collega.

Medewerkers van het bouwbedrijf vertellen waarom de AED voortaan altijd meegaat:

Al ruim tien jaar hangt er een AED in het hoofdkantoor van bouwbedrijf Van de Ven in Veghel. Maar naarmate de tijd verstreek, werden de bouwterreinen groter en het aantal bouwvakkers groeide en groeide.

"We hebben een risicoanalyse laten uitvoeren", zegt Kees Fransen van het bouwbedrijf. "Na het voorval in Nieuwegein kwam alles in een stroomversnelling en hebben we heel wat nieuwe AED's aangeschaft. Die gaan mee naar onze bouwlocaties."

Alarmkaart

Met de veiligheid neemt het bedrijf het altijd al serieus. "Bij elk nieuw project maken we een zogeheten alarmkaart", zegt Fransen. "Op die kaart staan alle routes aangegeven naar de huisarts, het ziekenhuis en de dichtstbijzijnde AED. Bij een noodgeval trek je die kaart van de muur en ben je zo snel mogelijk daar waar je moet zijn."

Maar de bouwlocaties van Van de Ven liggen niet altijd midden in het centrum. De dichtstbijzijnde AED kan dan dus zomaar op meer dan drie minuten rijden hangen. "En dat is te lang", vindt Fransen. "We proberen heen en terug te zijn in vijf, maximaal zes minuten. Halen we dat niet, dan moet er dus een eigen AED mee naar de locatie." Daarnaast ondervonden medewerkers van Van de Ven dus in Nieuwegein dat niet alle AED's gewoon kunnen worden meegenomen.

Code intoetsen

"Dat gebeurde in september", vertelt Danny. Terwijl collega's de reanimatie startten, probeerde Danny zo snel mogelijk de dichtstbijzijnde AED te halen. Die hing aan de muur van zorgverzekering Zilveren Kruis. Op slot. "Ik moest een code intoetsen en die had ik niet." Gelukkig konden de ambulancemedewerkers al snel de reanimatie Danny overnemen. Danny zelf besloot meteen dat hij een reanimatiecursus wilde volgen.

Van de Ven heeft ruim 230 medewerkers in vaste dienst. Die krijgen van het bedrijf allemaal een cursus reanimatie aangeboden. Inmiddels hebben zo'n 100 medewerkers een certificaat op zak. Ook Danny heeft zijn papieren al gehaald. "Ik werk al zo lang met die mannen hier. Dan wil je dus ook dat die in de avond gewoon weer naar huis gaan. Als ik daarbij kan helpen, dan doe ik dat."

Burgerhulpverlener

Hij heeft zich geregistreerd als burgerhulpverlener. Dat betekent dat als iemand in zijn omgeving gereanimeerd moet worden, hij daar een seintje van krijgt. Drie mensen krijgen de opdracht om de reanimatie te starten, twee anderen om de dichtstbijzijnde AED te halen. En ook heel belangrijk: in die sms staat ook de code die nodig is om die AED uit het kastje te halen.

Danny heeft een flinke tik van gehad van het voorval in Nieuwegein. Toch zal hij geen moment aarzelen als zijn hulp nodig is op de bouwlocatie. "Ik weet precies wat ik moet doen. En hoe meer mensen dat weten, hoe veiliger het is." Kees Fransen sluit zich daar volledig bij aan. "Onze mensen zijn ons dierbaarste bezit. Daar moet je goed voor zorgen."