Darter Mario Robbe wil ondanks tegenslagen startbewijs PDC bemachtigen: ‘Moet meer trainen’

Nee, 2019 was niet het jaar van Mario Robbe. The Dutch Robot moest presteren om zijn tourkaart te behouden en verder wilde hij dolgraag zijn opwachting maken op het WK Darts. Maar hij slaagde in geen van beide. “Wil je meedoen met de grote jongens, zul je een aantal uren per dag moeten trainen. Ik wil niet zeggen dat ik laks ben geweest, want ik heb wel wat getraind. Maar het moet gewoon meer worden.”

Q-school

In het Duitse Hildesheim strijden deze week naar verluidt meer dan 400 darters om een aantal tourkaarten, de Q-school. Zo’n kaart is een startbewijs voor alle vloertoernooien bij de PDC, waarmee geld te verdienen valt. En door geld te verdienen, kun je stijgen op de wereldranglijst van de grootste dartsorganisatie van de wereld en dus is zo’n tourkaart ontzettend belangrijk.

“Ik weet dat ik het kan”, zegt Robbe vastberaden. “Maar ik voel de druk van het presteren wel.” Robbe werkt naast het darten nog fulltime als glazenwasser in Tilburg om zo genoeg geld te verdienen om zijn gezin te onderhouden. “Ik heb iemand gevonden die me achter de vodden aan zit om te gaan trainen. Hij begeleidt me als het ware en mede daardoor moet het nu echt beter gaan.”

Mario Robbe is er zeker van: hij verovert deze week een tourkaart bij de PDC:

‘Wat als’?

Robbe is vastberaden om opnieuw een tourkaart te veroveren, maar door het grote aantal deelnemers is de kans ook aanwezig dat het Robbe niet lukt. De Tilburger denkt liever niet aan dat scenario, maar beseft ook dat het wel moet. “Ik ga dan niet stoppen met darten”, zegt Robbe. “Als ik geen tourkaart pak, mag ik wel gooien bij de Challenge Tour-competitie van 24 toernooien door het jaar voor darters zonder tourkaart, maar daar valt wel minder geld mee te verdienen.”

De PDC Q-school vindt van donderdag tot en met zondag plaats in het Duitse Hildesheim. Naast Robbe zijn er nog meer dan tien Brabanders die zich willen verzekeren van een tourkaart.