Apparatuur niet goed schoongemaakt: ziekenhuis gaat bloed van ruim 600 patiënten onderzoeken

Ook in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven wordt actie gevoerd. (Foto: Kevin Cordewener)

649 patiënten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgen de oproep voor een bloedonderzoek. Bij deze mensen zijn gebitsreinigingen uitgevoerd met een instrument dat niet volgens de geldende hygiënerichtlijnen is schoongemaakt.

Tijdens zo’n behandeling kan het tandvlees bloeden, waardoor niet uitgesloten is dat virussen die via bloed overdraagbaar zijn, op het instrument terechtkomen. Volgens het ziekenhuis is die kans klein, maar is het ook niet helemaal uit te sluiten.

Het bloedonderzoek wordt daarom uit voorzorg gedaan. Patiënten die na maandag 27 januari 2014 met de ultrasoontip zijn behandeld, krijgen een oproep. Het gaat in totaal om 649 patiënten. Er wordt getest op hepatitis B, hepatitis C en hiv.

Als er bij patiënten onverhoopt toch aanwijzingen worden gevonden voor een besmetting met hepatitis B, C of hiv, dan worden die patiënten telefonisch opgeroepen voor een afspraak bij een medisch specialist voor verder onderzoek en indien nodig voor een behandeling.

Alle patiënten hebben een brief gehad. Het ziekenhuis heeft excuses aangeboden. De gebitsreinigingsbehandelingen worden niet meer in het Catharina Ziekenhuis uitgevoerd.

Oproep

