'Logisch besluit Jeroen Zoet met EK in achterhoofd', PSV-goalie verhuurd aan FC Utrecht

PSV-watcher Job Willemse spreekt van een logisch besluit van Jeroen Zoet:

De net voor de winterstop ingestapte interim-trainer Ernest Faber liet in december nog weten tijdens het trainingskamp in Qatar zich te buigen over de strijd onder de lat. PSV liet al in een eerder stadium weten mee te denken met Zoet, mocht hij niet meer in aanmerking komen voor een basisplaats. Dat is nu dus ook gebeurd, met een tijdelijke transfer naar FC Utrecht als resultaat.

"Jeroen heeft een geweldige staat van dienst voor PSV, maar is op dit moment niet zeker van een basisplaats", zegt technisch manager John de Jong op de clubsite van PSV. "Hij heeft ons gevraagd om met hem mee te denken en dat hebben we gedaan omdat hij zich altijd een echte PSV'er heeft getoond." Volgens hem is Zoet een vaste waarde in de selectie van Oranje, maar is het 'logisch dat hij ritme moet houden om in beeld te blijven bij de bondscoach'.

Boegbeeld

Waar het vanuit Zoets oogpunt logisch te verklaren is dat hij deze stap maakt, is het anderzijds toch ook vrij opvallend te noemen dat een boegbeeld van PSV -Zoet speelde meer dan 250 wedstrijden voor PSV- nu op deze manier (tijdelijk) de deur achter zich dicht trekt.