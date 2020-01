Rowdy van Son wil met zijn zebravinken wereldtitel naar Vlijmen halen

De vogelkweker is in aanloop naar dat WK druk in de weer om zijn zebravinken in topconditie te brengen. De kooien en volières staan in zijn woonhuis, dus elk vrij moment gaat daar aan op.

"Dit zijn voor mij nu toch wel spannende dagen. Ik besproei ze wat met de plantenspuit. Kijk of de veertjes bijgeknipt moeten worden en poets de snaveltjes en de pootjes wat op. Want het is een soort schoonheidswedstrijd, dus ze moeten er optimaal uitzien", zegt hij.

Het WK wordt gehouden in de Portugese badplaats Matosinhos, vlakbij Porto. Vogels en vogelliefhebbers uit de hele wereld komen bij elkaar en genieten een week lang van de diverse vogelsoorten. Waar wordt er eigenlijk precies naar gekeken en hoe wordt er beoordeeld?

"De houding, de poten, de snavel, de kleur en hoe ze in conditie zijn bepalen hoe een vogel beoordeeld wordt. Mijn vogels zijn top en ik hoop dus ook echt voor de eerste prijzen in aanmerking te komen."

Niet rijk, wel gelukkig

Rowdy is met zijn vogels al eerder in de prijzen gevallen bij wereldkampioenschappen. Rijk wordt hij er niet van, maar naar eigen zeggen wel gelukkig.

"Het is een geweldige hobby en echt mijn lust en mijn leven. Maar een topvogel verkoop ik voor zo'n dertig euro. Dus rijk word ik er niet van. Op z'n best is het daardoor een hobby die me bijna niks kost. Wat prijzengeld betreft is het niet te vergelijken met bijvoorbeeld darts."

Michael van Gerwen

Wellicht niet helemaal toevallig dat hij de vergelijking maakt met darts, want hij is dorpsgenoot van Michael van Gerwen. Is het daarom zijn streven om dit jaar de eerste wereldkampioen van Vlijmen te worden?

"Ja, dat zou wel mooi zijn. Ik ga er in ieder geval voor. Ik heb er alles aan gedaan en mijn vogels zijn goed in conditie. Ik had er nog niet aan gedacht, maar nu het Michael deze keer niet is gelukt zou het leuk zijn als er toch een wereldtitel in Vlijmen te vieren is."

Huldiging

Mocht dat gebeuren, dan zal er door zijn vrienden en bekenden op zondag 26 januari in café De Pul in Nieuwkuijk een huldiging gehouden worden.