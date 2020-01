Helmonds bedrijf brengt zonne-auto's dichter bij 'gewone man'

Lightyear laat weten dat ze over zo’n drie jaar wil starten met de productie van meer dan 100.000 auto’s per jaar. De verwachte verkoopprijs zou dan aangescherpt kunnen worden tot 50.000 euro. De zonne-auto’s zullen niet in Helmond worden gemaakt. De productie van deze lijn wordt uitbesteed.

De Lightyear One werd vorig jaar juni in Katwijk gepresenteerd. Dit model kost zo’n 120.000 euro. Het is de bedoeling dat de auto’s volgend jaar de weg opgaan. De zonnewagen is exclusiever dan de toekomstige modellen. Er komen er maar 946 van op de weg. Er is voor dit aantal gekozen omdat een lichtjaar ongeveer 9,46 biljoen kilometer is.

Luxer model

De eerste uitvoering is volgens een woordvoerder van het bedrijf luxer. Wat het verschil is met de nieuwe modellen, kan ze nog niet vertellen. Maar het concept blijft hetzelfde.

Lightyear is in 2016 opgericht door oud-studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven, die in het Solar Team Eindhoven zaten. Het Helmondse bedrijf heeft inmiddels meer dan honderd werknemers, waaronder oud-personeel van Tesla en Ferrari.