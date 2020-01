Explosieve stijging kaarten voor tour Songfestivalzanger Jeangu Macrooy

De Brabantse theaters zien een flinke stijging in de kaartverkoop van de show van Jeangu Macrooy. Sommige theaters hebben al vier keer zo veel kaarten verkocht sinds vorige week bekend werd dat hij de artiest is die Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival.

Bij het Chassé in Breda steeg de kaartverkoop explosief. Voordat bekend werd dat de zanger meedoet aan het Songfestival waren er 30 kaarten verkocht. Dat aantal is in vier dagen opgelopen naar 112. Ook bij de Leest in Waalwijk steeg de kaartverkoop flink, van twintig naar honderd kaartjes.

Fabian Pikula werkt bij het Chassé. Hij is blij met de stijgende kaartverkoop. ‘’Ik denk dat we de komende weken nog meer kaarten gaan verkopen. Als het nummer bekend wordt waarmee Macrooy meedoet, zorgt dat voor nog meer populariteit.’’

Meer dan jaar geleden geboekt

‘’Het boeken van artiesten kan soms een risico zijn’’, vertelt Pikula. ‘’Ik heb hem al meer dan een jaar geleden geboekt en in die tijd kan veel gebeuren. Toch had ik veel vertrouwen in Macrooy, dus ben ik blij dat het zo is uitgepakt. Maar het kan ook heel anders gaan.’’

Het was eerst niet duidelijk of de tour van Macrooy wel door zou gaan. De optredens in Brabant vinden namelijk nog geen maand voor het Songfestival plaats.

’’Toen we hoorden dat Jeangu meedoet aan het Songfestival hebben we nog even gewacht met het promoten van de voorstelling’’, vertelt Shamila Panah, marketingmedewerker bij Theaters Tilburg.

‘’Ik kreeg gisteren pas te horen dat alle shows doorgaan. Daarna heb ik alles gauw op social media gedeeld.’’