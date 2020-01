Station Eindhoven herdoopt tot Eindhoven Centraal, een naamswijziging die een ton kost

De letters Eindhoven Centraal hingen al even op de gevel van het station. Toch werd de naam dinsdag formeel onthuld, nadat burgemeester Jorritsma samen met directieleden van NS en ProRail op een rode knop drukten en de letters 'Centraal' gingen branden.

Nederland kent momenteel, inclusief Eindhoven, slechts acht steden met een Centraal Station. Het gaat om Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden, Amersfoort en Arnhem.

Eisenpakket

Om een Centraal Station te worden, moet een station aan meerdere eisen voldoen. Zo moet de stad waarin het ligt minstens 100.000 inwoners hebben. Ook moeten dagelijks minimaal 40.000 reizigers via het station reizen. Aan die voorwaarden voldoet de stad.

Volgens de regels moet een stad echter ook minimaal twee andere stations hebben. Eindhoven kent Station Eindhoven en Eindhoven Strijp-S. Het station bij het Philips Stadion wordt alleen bij voetbalwedstrijden van PSV gebruikt.

Creatief met regels

"Soms moet je creatief zijn. Eindhoven hoort een Centraal Station te hebben. We zijn wat creatief met de regels omgegaan. Regels zijn richtlijnen", zegt Wendy de Wild, directeur regio Zuid bij ProRail.

Ze wil niet ingaan op het bedrag dat met de naamswijziging is gemoeid. "Hoeveel zoiets kost? Heel veel energie en tijd om de systemen aan te passen."

Cachet

Ook burgemeester Jorritsma wil het liever niet over de kosten van de naamswijziging hebben. "Eindhoven is een dynamische stad en regio. Daar hoort een Centraal Station bij. Deze stad heeft zich de afgelopen eeuw ontwikkeld van dorp naar metropool, iedere dag stappen hier 65.000 reizigers in of uit", aldus de burgemeester die vertelt dat hij zelf twee keer per jaar met de trein gaat.

"Ik praat nooit over geld. Mensen vragen altijd naar de kosten, maar over wat zoiets opbrengt, hoor je niemand. Dit levert uitstraling op en uitstraling levert weer geld op. De naam Centraal geeft toch een bepaald cachet aan de regio."