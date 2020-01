Commotie na valse overvalmelding bij snackbar: 'Uit de hand gelopen kwajongensstreek'

Een valse melding bij de politie over een overval bij snackbar 't Stuupke in Asten zorgde maandagavond rond negen uur voor veel commotie. De politie neemt de zaak hoog op. Twee 15-jarige jongens uit Asten worden verdacht van de valse melding.

Nadat de melding bij de politie binnenkwam gingen eerst twee wijkagenten naar de snackbar in het centrum van Asten. Die zagen niemand in de zaak en vertrouwden het niet. "Misschien dachten ze wel dat er een gijzeling was", zegt medewerker Michaël Fergus. Hij kan er, een dag later, wel om lachen. "Er is tenslotte niets gebeurd."

LEES OOK: Jongens (15) doen valse melding van overval op cafetaria in Asten

Straat afgezet

Michaël spreekt van een uit de hand gelopen kwajongens streek: "Wij gingen vroeger belletje trekken, tegenwoordig doen ze dit soort dingen". Nadat de wijkagenten om versterking vroegen kwamen er meerdere agenten en is zelfs de weg bij de snackbar tijdelijk afgezet. Al snel kwam de politie erachter dat er niets aan de hand was. De verbouwereerde medewerker zat gewoon achter, omdat er geen klanten waren.

Hoog op

De politie kan niet lachen om de 'kwajongensstreek'. Op twitter laat de politie weten dat meerdere eenheden zijn ingezet en dat een valse melding strafbaar is en de politie en hulpdiensten onnodig veel werk bezorgt. tegen de vijftien jarige jongens wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Snackbar medewerker Michaël is wel een beetje verbaasd over de politie inzet: "Wij hebben hier een knop die we bij een overval kunnen indrukken, die staat in verbinding met de meldkamer. Daar is niet op gedrukt. Maar het is natuurlijk wel goed dat de politie een melding serieus neemt'. t'Stuupke is een keer echt overvallen, maar dat is alweer zeven jaar geleden.