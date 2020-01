Rico Verhoeven uitgedaagd door Will Smith: 'We dare you to fight'

"Hoe gaat het Rico, dit zijn de Bad Boys. We dagen je uit om het tegen ons op te nemen", luidt de Engelstalige oproep. De acteurs vinden Rico ook een Bad Boy, maar blijken toch een beetje bang voor hem te zijn. "We gaan niet echt tegen je vechten", zegt Will Smith op het einde van de video nog.

Nieuwste Bad Boys-film

Het gaat om een reclamefilmpje voor de nieuwe film van Smith en Lawrence, Bad Boys For Life, die 23 januari in première gaat. Het gaat om de derde film in een bekende reeks waarin het duo de rol van politieagent op zich neemt. De eerste film kwam in 1995 uit, de tweede in 2003.

Rico zelf reageert op Twitter ook op de oproep van beide bekende acteurs. "When they ask you..... What you gonna do when they come for you?", zo zegt hij verwijzend naar een bekend liedje van Bob Marley dat ook in de film gebruikt wordt.