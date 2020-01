Woede om winactie: zwangere vrouwen krijgen blender als ze zich niet laten vaccineren

OPROEP: 100 aanstaande moeders gezocht die er bewust voor kiezen zich NIET TE LATEN VACCINEREN tijdens hun zwangerschap. Kies er net als Rosita Liefde (nu 31 weken zwanger op de foto) voor om ZELF JOUW IMMUUNSYSTEEM te verbeteren met gezonde voeding en ontvang een blender t.w.v.€399,- van Versapers. Op deze manier geef je jouw baby echt de allerbeste start!De WHO (De Wereldgezondheidsorganisatie) en artsen zeggen zelf tijdens de Global Vaccine Safety Summit op 3 december 2019 dat er GEEN ONDERZOEKEN ZIJN gedaan naar de veiligheid van vaccins en vaccineren! Jij wilt met jouw baby toch ook geen testcase zijn?Kijk voor alle informatie over deze actie in de link in de bio#22wekenzwanger #22wekenprik @rtlnieuws @nos @linda .originals @andcgram