Na 'saai dagske' in Dakar Rally komt de gevreesde marathon-etappe

In de marathonetappe komen de coureurs zware duinen tegen. Dat wordt pittig en dat is maar goed ook, na de snelle etappes van de afgelopen dagen. "Vandaag was een saai dagske", zegt trucker Janus van Kasteren. Het was treintje rijden en daarna alleen maar vol gas rijden."

Bang voor de banden

Autocoureur Erik van Loon is een beetje bang voor de marathonetappe, vooral vanwege de banden. "We rijden veel te veel lek. Dat ligt niet aan mijn rijstijl, want de andere auto’s van het team hebben dat ook."

Bekijk hieronder ook de reacties van Vick Versteijnen en Michiel Becx na etappe 9 van de Dakar Rally.

Na de marathonetappe van woensdag en donderdag is vrijdag de laatste proef naar Qiddiya, vlak onder Riyad. Daar ligt de finishlijn van de Dakar Rally.

Check voor al het Dakar-nieuws onze themapagina: omroepbrabant.nl/dakar. Verslaggevers Ronald Sträter en Twan Spierts doen ook via Twitter verslag van de rally. Volg ze via @ronaldbrabant en @TwanSpierts.