Snollebollekes en Kalvijn springen samen naar een carnavalshit

Springen met Kalvijn en Snollebollekes:

Het YouTubekanaal van Kalvijn heeft inmiddels ruim een miljoen abonnees. Kevin Boersma, zoals hij in het echt heet, speelde al rolletjes in verschillende films en hij was vorig jaar ook deelnemer in Expeditie Robinson.

Kalvijn wilde leren hoe het was om carnaval te vieren. "Bij wie kun je dan beter terecht komen dan bij mij", zo reageerde Snollebollekes.

Verkleedpartij

Kalvijn verkleedde zich met een rood jasje en zwarte blouse als Rob Kemps, de echte naam van Snollebollekes. Kemps verkleedde zich op zijn beurt met pruik en hoodie als Kalvijn. Foto's of video daarvan, mochten echter nog niet verspreid worden.

Het liedje dat ze zongen was met veel lalala's en verwijzingen naar paarden en bloemkolen een ode aan de carnavalshits van André van Duin. Volgens de aanwezige feestgangers ging was het een geslaagd carnavalsnummer.

Op 31 januari wordt de video aan de fans van Kalvijn en Snollebollekes gepresenteerd.

Op Instagram vraagt Kemps aan zijn volgers hoe zij denken dat dit gelegenheidsduo gaat heten: