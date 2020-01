New Kids-snackbar moet plekje krijgen in museum: 'Doodzonde om te slopen'

De bekendste snackbar van Nederland verdwijnt binnenkort. 't Pleintje in Maaskantje gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor een moderne snackbar. Maar Erfgoedvereniging Heemschut wil voorkomen dat de markante snackbar uit New Kids voorgoed verdwijnt. De vereniging hoopt dat 't Pleintje een plek krijgt in het Openluchtmuseum in Arnhem.

"Laten we eerlijk zijn, het is doodzonde om die snackbar te slopen", zegt Christian Pfeiffer van de erfgoedvereniging woensdagmorgen in radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant.

Positief gestemd

Vanuit die gedachte ontstond bij de erfgoedvereniging, die zich onder meer inzet voor het behoud van kerken, het idee om de snackbar in de collectie van het Openluchtmuseum te laten opnemen. Pfeiffer hoopt dat de snackbar daar als verkooppunt van snacks kan dienen. Het Openluchtmuseum zou niet onwelwillend tegenover het idee staan. "Volgende week horen we hier meer over", zegt Christian, die positief gestemd is. "Misschien gaat het wel lukken."

"Het idee is als een bom ontploft. Dat is wel een signaal dat deze snackbar cultureel erfgoed is. Al deze aandacht geeft aan waarom 't Pleintje in een museum thuishoort. Dit vinden we allemaal heel belangrijk."

Een van de bekende scenes die opgenomen is in de snackbar: