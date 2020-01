Justin (16) gescout voor Wolverhampton Wanderers: 'Deze kans laat ik niet schieten'

Justin Hubner uit Den Bosch maakte deze week de overstap van FC Den Bosch naar Wolverhampton Wanderers. De talentvolle verdediger is er erg blij mee: "Het was een moeilijke keuze, maar de kans om bij een Premier League-club te spelen, laat ik niet schieten."

De scouts van de Engelse club volgden de Bossche verdediger een tijdje en waren onder de indruk. "Ze zijn een aantal keer komen kijken, en nadat ze me hebben zien voetballen, wilde ze me hebben. Het was een lastige keuze, want FC Den Bosch deed ook nog een aanbod. Uiteindelijk heb ik besloten om naar Wolverhampton Wanderers te gaan."

Justin bedankt FC Den Bosch op Instagram voor zeven mooie jaren:

Ik wil Fcdenbosch heel erg bedanken voor 7 hele mooie jaren, ik heb heel erg genoten en heb me bij Denbosch heel goed kunnen ontwikkelen ❤️ Ik wil Fcdenbosch heel erg bedanken voor 7 hele mooie jaren, ik heb heel erg genoten en heb me bij Denbosch heel goed kunnen ontwikkelen ❤️

Toekomstwens

Justin heeft grote ambities in het profvoetbal: "Mijn doel is om het eerste elftal van Wolverhampton te halen en daarna ooit de stap te maken naar een topclub."

Justin speelde bij FC Den Bosch in het elftal de onder 17. Bij Wolverhampton Wanderers sluit hij aan bij de onder 18. De Bossche verdediger kijkt op tegen Sergio Ramos en vergelijkt zijn spel met dat van de Spanjaard: hij is net als ik hard in duels en kan soms vies spelen."

Gastgezin

De ouders van Justin komen af en toe naar wedstrijden kijken, maar zij gaan niet mee naar Engeland. "Het is natuurlijk lastig om je ouders niet vaak meer te zien op deze leeftijd. Uiteindelijk wil ik profvoetballer worden en soms moet je daar dingen voor laten." Justin zit in Engeland in een gastgezin.