Kies de foto van Brabant in de Tweede Wereldoorlog die jou het meest aanspreekt

Het zijn vooral zwart-witfoto's, vaak in klein formaat en in het origineel hebben ze regelmatig nog een kartelrand. Ze laten uitbundige Brabanders zien bij de bevrijding van de Duitse bezetter of een grimmige rij vrachtwagens die klaarstaan voor het jodentransport in Vught. Vanaf woensdag kan iedereen uit vijftig foto's de meest aansprekende foto kiezen van de Tweede Wereldoorlog in Brabant.

De foto's zijn te zien op de website die hiervoor speciaal in het leven is geroepen. "Het zijn allemaal persoonlijke foto's, meestal uit privécollecties", weet Femke Klein van Brabant Remembers.

"Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie wil uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog in Nederland kunnen laten zien in honderd foto's", zegt Femke Klein. "Per provincie zijn vijftig foto's gekozen uit duizenden ingezamelde exemplaren. Iedereen mag er daaruit één kiezen die hem of haar het meest aanspreekt. Uiteindelijk blijven er dan per provincie 25 over. Daaruit kiest het NIOD er honderd die gebruikt worden voor het beeldverhaal van de Tweede Wereldoorlog."

Khadija Arib

Stemmen kan tot en met 21 januari. Een jury onder leiding van Khadija Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer, zal uit de provinciale voorselecties de definitieve honderd foto's kiezen. Op 30 maart wordt deze keuze in de vorm van een tentoonstelling aan het publiek getoond in de Tweede Kamer in Den Haag.