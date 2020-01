Acht inbraken binnen twee weken in sportkantines in Midden-Brabant

WAALWIJK -

Inbrekers hebben het momenteel gemunt op sportkantines in meerdere gemeentes in het midden van Brabant. In de eerste twee weken van deze maand zijn acht inbraken gepleegd. De daders sloegen toe in Dongen, Loon op Zand, Sprang-Capelle, Nieuwendijk, De Moer, Waspik en Oisterwijk.