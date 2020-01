Activiteiten rond 75 jaar bevrijding trekken veel bezoekers ook onder jongeren

Door alle aandacht voor 75 jaar bevrijding zijn de bezoekersaantallen van Brabantse oorlogsmusea als Bevrijdende Vleugels in Best en het Oorlogsmuseum in Overloon fors gestegen. Via sociale media zijn ook heel veel jongeren bereikt, zegt Femke Klein van Brabant Remembers.

Enkele mooie cijfers:

Het museum Bevrijdende Vleugels in Best zag in 2019 het aantal bezoekers met 7000 stijgen tot 42.000.

Ook het Oorlogsmuseum in Overloon kreeg door de activiteiten rond Brabant Remembers meer bezoekers: 15 procent extra.

Jongeren konden in het Basecamp in Veghel beleven hoe het soldatenleven in de Tweede Wereldoorlog was. In één week tijd grepen 2700 scholieren die kans aan. Maar ook volwassenen wisten het soldatenkamp te vinden. Vooral in de weekenden was het erg druk. In totaal trok het Basecamp meer dan 200.000 bezoekers.

Er was ook een fietsroute die de tocht van de bevrijders volgde: de Liberation Route. Fietskaarten daarvoor gingen als warme broodjes over de toonplank: in vier maanden tijd werden er 3200 verkocht.

De interactieve kunstinstallatie het Dilemma Doolhof in Bergen op Zoom trok tot nu toe 10.000 bezoekers.

Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven bezochten 3300 bezoekers de tentoonstelling 'Stilleven'. Daarin worden 75 persoonlijke verhalen verteld in 75 maquettes. De tentoonstelling is tot eind mei nog te zien in de LocHal in Tilburg en trekt daar dagelijks 350 belangstellenden.

App en influencers

De geschiedenis kwam ook tot leven in de vorm van een app. Daarin spelen acteurs bepaalde scenes na die de tijd van toen heel dichtbij brengt.

Om jongeren te bereiken zette Brabant Remembers ook 'influencers' in, jongeren met een groot aantal volgers op sociale media als Instagram. "We hebben bijvoorbeeld met een jongen gewerkt die zich de 'social traveller' noemt. Hij moest allerlei opdrachten uitvoeren met hulp van zijn volgers. "Wat je dan terughoort, is dat jongeren heel erg geraakt worden en dat 75 jaar geleden ineens niet heel erg ver weg meer is, maar juist heel dichtbij", zegt Femke Klein.

Persoonlijke verhalen

Brabant Remembers is een samenwerkingsproject rondom 75 jaar bevrijding. Bij het project lag de nadruk op persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Die werden verteld in filmpjes, boeken en verschillende tentoonstellingen. "We konden op die manier de verbinding maken tussen generaties en culturen", legt directeur Klein uit. "Soms zie je ineens dat een verhaal van 75 jaar geleden heel erg lijkt op dat van gisteren of vandaag."