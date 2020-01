Dassen hoeven niet kleiner te gaan wonen voor omleiding van provinciale weg

De provinciale weg wordt bij Gilze voor een deel afgesloten en wordt omgeleid in de buurt van vliegbasis Gilze-Rijen. De nieuwe weg zou voor een deel over de dassenburcht gaan lopen, die onder de grond op de vliegbasis ligt.

Uit onderzoek in opdracht van de provincie blijkt dat de twee dassen best een stukje van een burcht zouden kunnen missen. Maar de Stichting Das&Boom en de Partij voor de Dieren zeggen dat dat onbespreekbaar is.

Nog geen dassen waargenomen

Uit de antwoorden van het provinciebestuur blijkt nu dat er geluisterd wordt naar de kritiek en dat er wordt gezocht naar een oplossing voor de dassen. Statenlid Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren: "Wat ons betreft worden de adviezen van stichting Das&Boom een op een overgenomen, ook als dat betekent dat er voor een ander alternatief voor de weg moet worden gekozen."

De provincie zegt dat er bij het maken van de plannen voor de N282 nog geen dassen waargenomen zijn in het gebied. Van der Wel: "Wij willen dat de dassen en de dassenburcht de best mogelijke bescherming krijgen en dat zullen we in de gaten houden.’’