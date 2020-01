Drugslab met ondergrondse ruimte gevonden in houten huisje bij Tilburg

Het lab bevindt zich in een huisje aan de Wielevenweg. De politie heeft op het terrein ook een ondergrondse ruimte gevonden. Het is nog niet bekend hoe groot die ruimte is en wat er in te vinden is.

Zelf geproduceerd

In het huisje vond de politie middelen om GHB mee te maken. Er is onder meer velgenreiniger en gootsteenontstopper aangetroffen. De politie vermoedt dat de aangehouden man zelf GHB produceerde. Er is drie deciliter van het spul gevonden, de inhoud van een bierflesje. “We weten niet of dit ook voor de handel is bedoeld”, zegt een politiewoordvoerder.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is ingeschakeld om onderzoek te doen.