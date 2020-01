Crowdfunding voor begrafenis Max Meijer: 'Een jonge gast denkt niet aan een uitvaartverzekering'

"Toen Max een half jaar geleden het huis uit ging waarschuwde mijn moeder nog dat hij de juiste verzekeringen moest afsluiten," vertelt Amy Meijer aan Omroep Brabant, "maar een student denkt daar niet aan. Toen had hij natuurlijk ook nooit gedacht dat hij al binnen een half jaar zou overlijden."

Actie

"We hebben het thuis niet erg breed. Dan is tienduizend euro veel geld", zegt Amy. "De begrafenisondernemer kwam met het idee om een crowdfunding te op te zetten. Daar hebben mijn moeder en ik eerst over getwijfeld. Het komt zo armoedig over."

Toch werd er erg positief gereageerd op de actie. De teller staat nu al op negenduizend euro. Daar had Amy niet op gerekend. ‘’Het is heel bijzonder als mensen die je niet goed kent ook doneren.’’

Het lichaam van Max werd na een zoektocht van acht weken afgelopen vrijdag gevonden in de Schelde in Antwerpen. Hij verdween in de nacht van zondag 8 december na een avondje stappen. Uit onderzoek bleek dat Max niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

Doneren kan via deze website.