Man misbruikte meisje van haar tweede tot haar vijftiende: zes jaar cel geëist

Tegen de verdachte is zes jaar cel geëist (Foto ter illustratie).

Tegen een 55-jarige verdachte van langdurig kindermisbruik is woensdag voor de rechtbank in Breda zes jaar celstraf geëist. De man uit Tilburg vergreep zich jarenlang aan twee meisjes. Die ontucht speelde zich af in Waalwijk.

Het misbruik van het ene slachtoffer begon in 1991. Het meisje was destijds twee jaar oud. De Tilburger was de oppas en een soort ‘oom’ van haar. Volgens justitie, dat spreekt van misbruik met voorbedachten rade, duurde de ontucht maar liefst 13 jaar.

‘Honderdtal keer’

Daarmee was het nog niet afgelopen, want vanaf augustus 2015 tot en met december 2018 vergreep de 55-jarige man zich aan zijn stiefdochter, die tevens het nichtje is van zijn eerdere slachtoffer. Zij moest, vanaf haar tiende, allerlei seksuele handelingen bij hem verrichten.

De Tilburger verklaarde voor de rechtbank dat hij zijn stiefdochter maximaal zeven keer heeft misbruikt. Zelf sprak het inmiddels 14-jarige slachtoffer over honderd keer.

De uitspraak volgt over twee weken.