Reserve-Belgen en oesterzwammen kweken op koffiedik, dit zijn nog maar twee van onze weekendtips

Gitaarhappening in Eindhoven (zaterdag)

Een gitaarhappening die zijn weerga niet kent. Zo mag je het concert van Come Together: a Guitar Rhapsody in de CKE Eindhoven wel noemen. Zaterdag treden drie top-gitaarorkesten op: het Nederlands Jeugd Gitaarorkest, Ponticello en de GitaarBend(e). Het concert begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Speel je zelf ook gitaar en wil je ook met de orkesten meespelen, neem dan je instrument mee. Je moet je wel vooraf aanmelden via projecten@gitaarorkest.nl . Tickets voor het concert kosten 10 euro (t/m 16 jaar 6,50 euro), inclusief pauzedrankje. Je vindt het CKE Eindhoven aan de Pastoor Petersstraat 180 in Eindhoven. Dit is de route!

Oesterzwammen kweken in Tilburg (zaterdag)

Aanstaande zaterdag houdt ZuiderZwam weer een workshop 'oesterzwammen kweken op koffiedik'. Behalve theorie is het vooral zelf aan de slag gaan. Ook is er een rondleiding en krijg je een zwammenzak mee naar huis, waarvan je enige tijd kunt oogsten. Tot slot wordt er een drankje geschonken en bakt de cursusleiding oesterzwambitterballen. De kosten voor de workshop (14.00 - 16.30 uur) zijn 35 euro. De workshop vindt plaats bij biologische tuinderij Ut Rooie Bietje, Koningshoeven 62 in Tilburg. Met het OV of met eigen vervoer? Dit is de kortste of snelste route naar het kweken van oesterzwammen.

In zes weken van koffiedik naar oesterzwam.

Veghel by day! in Veghel (zaterdag)

In Veghel wordt zaterdag het eerste indoorfestival: Veghel by Day! gehouden. Festivalbezoekers kunnen overdag langs verschillende area's van diverse muziekstijlen genieten. Zo is er Rewind, Herrie met Gerrie, Terug naar toen en een silent disco. Tickets bestel je hier, maar je moet wel snel zijn. Het festival duurt van 13.00 uur tot 23.00 uur en wordt gehouden aan de Noordkade. Zin in het festival, neem dan deze route.

Zoektocht naar bosuilen in Oisterwijk

Zaterdagavond is het de oren spitsen en proberen tijdens een wandeling een bosuil te spotten of te horen in de Oisterwijkse bossen. Het ‘oehoe’ van het mannetje wordt vaak beantwoord door een schelle kreet van het vrouwtje. Onder leiding van een boswachter ga je tussen 20.00 uur en 22.00 uur de (donkere) bossen in op zoek naar de bosuilen. De nachtwandeling is eigenlijk voor volwassenen, maar (oudere) kinderen zijn onder begeleiding van hun ouders ook welkom. De wandeling begint aan de Van Tienhovenlaan in Oisterwijk. Wil je eerst meer info, bel dan 013-5915000. Deelname aan de wandeling kost 17,50 euro voor een volwassene (leden Natuurmonumenten 12,25 euro), kinderen 8,75 euro (leden Natuurmonumenten 6,13 euro). De weg naar het vertrek van de wandeling vind je hier.

Een bosuil

Reservebelgen in Bergen op Zoom (zaterdag)

Feestband Pater Moeskroen is op tournee door de provincie en gaat in hun concert op zoek naar het beloofde land: België. De wielersport, trappistenbier en friet met zure mayo, het zijn deze charmes die de band richting onze zuiderburen lokken. Het optreden is een mix van nieuwe nummers en de grote hits van weleer. Overal waar Pater Moeskroen komt is het volle balk ambiance. Kortom: zaterdag met z'n allen naar theater de Maagd op de Grote Markt 32 in Bergen op Zoom. De tickets kosten van 21 tot en met 26 euro. Het concert begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Op jouw persoonlijke stadsplattegrond vind je de weg naar de Maagd,