Automobilist opgepakt die met zijn bestelbus een terras in Breda opreed

Een 55-jarige man uit Breda is woensdagavond aangehouden omdat hij onder invloed van drank en drugs door Breda reed. Bij de meldkamer kwam een melding binnen dat hij met zijn bestelbus was ingereden op een terras.

De politie zocht met meerdere wagens in de omgeving en vond de bestelbus op de kruising van de Haagdijk en de Vincent van Goghstraat. De man zelf liep veertig meter verderop.

Schade

Kort daarvoor veroorzaakte de man veel schade op een terras aan de haven van Breda. Daar probeerde hij waarschijnlijk zijn busje te keren, toen hij door een aantal paaltjes niet verder kon rijden. Dat ging mis en de man raakte daarbij een fiets en terrasmeubilair. Hij ging er daarna vandoor om even later in de Vincent van Goghstraat te stranden. Tijdens deze rit raakte ook een verkeerslicht beschadigd.

De man zit nog vast en de politie doet verder onderzoek. De bestuurder wordt verdacht van rijden onder invloed en van het doorrijden na het maken van schade.