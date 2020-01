Een automobilist is woensdagavond aangehouden op de Vincent van Goghstraat in Breda. Bij de meldkamer kwam een melding binnen dat een bestelbus was ‘ingereden op een terras’.

De politie zocht met meerdere wagens in de omgeving en vond de bestelbus op een kruising in de Vincent van Goghstraat. De bestuurder was onder invloed van drank en drugs. De bestelbus was op de kruising met de Haagweg van de weg geraakt.

Het is nog niet duidelijk of en waar de man zou zijn ingereden op een terras.