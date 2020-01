Johan van Laarhoven, die jaren vastzat in Thaise cel, onderweg naar Nederland

De Tilburgse oud-coffeeshopbaas Johan van Laarhoven, die een celstraf uitzat in Thailand, is onderweg naar Nederland. Hij komt donderdagavond om halfzeven aan op Schiphol. Van Laarhoven zal na zijn aankomst meteen worden overgebracht naar de gevangenis.

De Tilburger werd in 2015 door de Thaise rechter tot een gevangenisstraf van 75 jaar veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld. Van die straf moest hij twintig jaar ook echt uitzitten. De Nederlandse overheid begon vorig jaar augustus een procedure om Van Laarhoven zijn straf hier uit te laten zitten.

De 75 jaar celstraf die hem in Thailand zijn opgelegd, zijn omgezet naar de Nederlandse maximumstraf. Dat wordt tien jaar en acht maanden. De tijd die hij vast heeft gezeten in Thailand wordt daar nog vanaf getrokken. Daar heeft hij in totaal 5,5 jaar vastgezeten.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat weten dat Van Laarhoven direct na aankomst in Nederland naar een gevangenis wordt overgebracht.

De Tilburger is vanmorgen vroeg vertrokken en land om half zeven op Schiphol.

Misdrijf

Van Laarhoven was de voormalig coffeeshopbaas van The Grass Compagny in Tilburg. Na zijn pensioen verhuisde hij samen met zijn vrouw naar Thailand. Hier werd hij in 2014 op basis van een rechtshulpverzoek van Nederland aan Thailand opgepakt. In Thailand werd hij veroordeeld voor het ‘witwassen’ van geld dat hij in Nederland verdiende met de gedoogde verkoop van cannabis.

De Nederlandse Ombudsman onderzocht de zaak van Van Laarhoven in maart 2019. Hij concludeerde dat de overheid bij hun rechtshulpverzoek onzorgvuldig had gehandeld.

Tweede Kamer

In april 2019 riep D66 Kamerlid Vera Bergkamp de minister van Justitie en Veiligheid op tot actie. Aan de hand van de conclusie van de Nationale Ombudsman vond Bergkamp dat minister Grapperhaus er alles aan moest doen om Van Laarhoven terug naar Nederland te halen.

De minister startte in september een procedure. Het doel: de veroordeelde Tilburger in Nederland zijn straf laten uitzitten.

