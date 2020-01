Familie over terugkeer van Johan van Laarhoven: 'Intens opgelucht en dankbaar'

De familie van Johan van Laarhoven is 'intens opgelucht en dankbaar' dat de voormalig coffeeshopbaas uit Tilburg onderweg is naar Nederland. Dat zegt Frans van Laarhoven, de broer van Johan, in een schriftelijke verklaring.

Van Laarhoven zat in Thailand sinds 2015 in de cel voor het witwassen van drugsgeld. Hij landt donderdagavond om half zeven op Schiphol. De Nederlandse overheid begon vorig jaar augustus een procedure om Van Laarhoven zijn straf hier uit te laten zitten

"We zijn ongelooflijk blij met de terugkeer", zegt Frans in een schriftelijke verklaring. "Mijn familie en ik kunnen niet wachten om hem straks weer in ons midden te hebben. We hebben jarenlang gevochten om zijn onschuld te bewijzen en ervoor te zorgen dat hij naar Nederland kan komen."

Volgens zijn broer is de 59-jarige Tilburger na zijn tijd onder 'mensonterende omstandigheden' in de Thaise cel 'ernstig ziek en verzwakt'. Hij zou daarom na zijn landing op Schiphol direct voor behandeling naar het ziekenhuis moeten.

Tukta

Volgens Frans is de terugkeer van zijn broer te danken aan de 'aanhoudende inzet' van D66-Kamerlid Vera Bergkamp en de bemiddeling van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

In de verklaring spreekt Frans de hoop uit dat Tukta, de Thaise partner van Van Laarhoven, ook naar Nederland mag komen om haar straf uit te zitten. Donderdag werd echter duidelijk dat zij in de Thaise cel blijft. Afgelopen september zei minister Grapperhaus al dat Tukta niet mee kon doen in de procedure.

