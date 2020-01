OM zet rechtszaak tegen Van Laarhoven in Nederland voort, ondanks dat hij jaren in Thaise cel zat

Johan van Laarhoven kan na terugkomst in Nederland nog steeds een rechtszaak tegemoet zien. Het OM in Breda blijft hem vervolgen voor belastingfraude, lidmaatschap van een criminele organisatie en het witwassen van meer dan 20 miljoen euro. Zijn advocaten willen vragen of Van Laarhoven vrijuit kan gaan, na alles wat hij meegemaakt in de 'Hel Van Bangkok'.

Van Laarhoven was door de Thaise rechter veroordeeld voor witwassen in Thailand. Dat staat dus los van de rechtszaak die in 2017 in Breda tegen hem en zijn broer is gestart.

Die zaak laat het OM nu niet vallen, benadrukt een woordvoerder. Wel zegt het OM rekening te zullen houden in hun strafeis met de omstandigheden waaronder Van Laarhoven heeft vastgezeten. "We maken ons wel vaker niet zo populair", zegt een woordvoerster van het OM daarover. Maar dat hij in Thailand heeft vastgezeten, is voor ons geen reden de vervolging in Nederland te staken. We zullen er ongetwijfeld wel rekening mee houden in de strafeis."

Wat het concreet betekent voor de hoogte van de strafeis is nog te vroeg. Maar als witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie bewezen worden, kan de celstraf al gauw oplopen tot boven de vijf jaar.

Strafomzetting

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 november 2019 de straf die Van Laarhoven in Thailand kreeg, omgezet naar Nederlandse maatstaven. De 75 jaar die hij in Thailand kreeg, worden in Nederland een celstraf van 10 jaar en acht maanden.

Daar mag Van Laarhoven de 5,5 jaar die hij vast zat in Thailand vanaf trekken. Daarna gelden de Nederlandse regels over vervroegde invrijheidstelling na het uitzitten van twee-derde van de straf.

Anderhalf jaar in de cel

Dat zou betekenen dat hij voor het Thaise deel van zijn straf nog zo'n anderhalf jaar cel hier zou moeten zitten. In de tussentijd start zijn proces voor de rechtbank in Breda. De rechtbank Zeeland-West-Brabant is al gevraagd om een planning te maken.

De advocaten van Van Laarhoven laten weten dat ze om gratie zullen vragen bij de minister.

Tukta

De partner Johan van Laarhoven is achtergebleven in de cel. Afgelopen september al meldde de minister Grapperhaus dat ze niet kon meedoen in de procedure. "Nederland blijft zich evenwel waar passend en mogelijk inzetten voor haar vervroegde invrijheidstelling in Thailand", meldt de minister donderdag.

