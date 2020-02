'Vergeten' oorlogspiloten krijgen na 75 jaar een monument in de Peel

Vrijdag wordt er een monument onthuld in Asten-Heusden, compleet met Frans eerbetoon. Hier zal ook de dochter van Maurice bij zijn. Geneviève Bordier had nooit vrede met de mysterieuze dood van haar vader, die koepelschutter was aan boord van de bommenwerper.

Geneviève ging verbeten op onderzoek uit. Ze dook diep in Franse en Nederlandse archieven en pas in 2012 vielen de puzzelstukjes op hun plaats.

Dubbele crash

De Halifax van Maurice was met een andere Halifax neergeschoten door een Duitse jager boven de Peel.

Het vliegtuig van Maurice ontplofte hoog in de lucht. Twee minuten later werd de andere Halifax neergeschoten. "Bewoners van de Peel hadden wel iets gezien, maar ze gingen er van uit dat het om één vliegtuig ging", zegt onderzoeker en schrijver Piet Snijders.

De bemanning van het andere vliegtuig, plus grondpersoneel

Piloten verpulverd

Alle aandacht ging uit naar dat andere vliegtuig, dat neerstortte in een weiland bij Asten-Heusden. De drie doden kregen een monument. De restanten van twee piloten liggen nog in het weiland. "Zij konden nooit geborgen worden, want ze werden met het vliegtuig mee verpulverd", zegt Snijders.

Door een chaotische berging en slechte communicatie bleef de 'doublecrash' - en daarmee de zes doden uit het vliegtuig van Maurice - onbekend. "Zij kregen nooit een eerbetoon." Beide vliegtuigen hadden een Franse bemanning. Van de veertien kwamen er negen om het leven.

Een van de overlevenden bij de plek van de crash

Speurtocht naar vliegtuig

Maar inmiddels zijn de resten van het vliegtuig van Maurice gevonden. De vondst van de resten van dit toestel en tot nu toe onbekende oorlogsdocumenten hebben aan alle onzekerheid een einde gemaakt. Het vliegtuig stortte neer in het Limburgse Nederweert, niet al te ver van Asten vandaan. Maurice zelf werd eerder al wel gevonden, hij is begraven in het Zeeuwse Kapelle.

De tijdelijke graven van Maurice Bordier en de bemanning

Waarom en voor wie

Volgens Piet Snijders worstelde de familie vreselijk met de vraagtekens rond de dood van Maurice . "Hij was eigenlijk een kolonist, die in Algerije woonde. Nu was hij gesneuveld op een koude, vreemde plek."

"De familie vroeg zich af waarom en voor wie eigenlijk. Geneviève heeft daar haar hele leven last van gehad. Vooral de vrouw van Maurice was erg boos dat hij haar alleen had gelaten."