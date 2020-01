Kraantje Pappie helpt Guus Meeuwis na 25 jaar opnieuw aan hit met Nacht

Guus Meeuwis en Kraantje Pappie treden donderdagavond voor het eerst op met de vernieuwde versie van ‘Het is een nacht’. Het nummer werd afgelopen vrijdag uitgebracht en is al ruim een half miljoen keer beluisterd op Spotify. ‘’Toen ik het voor het eerst hoorde, voelde het alsof ik omver werd geblazen.’’

Het legendarische nummer ‘Het is een nacht’ viert dit jaar zijn 25e verjaardag. Het nummer van Guus Meeuwis werd in 1995 uitgebracht en stond toen maar liefst acht weken bovenaan in de hitlijsten.

In de pas uitgebrachte versie heeft rapper Kraantje Pappie het nummer op de schop genomen. Afgelopen vrijdag werd het nummer officieel uitgebracht onder de titel ‘Nacht’.

Ode

In het radioprogramma Brabants Bont van Omroep Brabant vertelt de Brabantse zanger dat hij ‘Nacht’ meer als een ode ziet aan het origineel dan als een upgrade van het origineel. ‘’Het is alsof ‘Het is een nacht’ in het zonnetje wordt gezet’’, zegt hij. ‘’Het nummer is tijdloos. Als ik optreed, zie ik rijen vol jongeren die nog niet eens geboren waren toen het liedje uitkwam. Die zingen net zo hard mee als de rest.’’

‘Dierbaar’

Guus was meteen enthousiast toen hij de remake voor het eerst hoorde. "Ik had het ook gezegd als ik het niks vond", vertelt de zanger. "Het nummer is me zo dierbaar. Toch is het ook een kwestie van loslaten. Als je een lied hebt gemaakt en het is de wereld in, gaan mensen er mee aan de haal. De ene keer maken mensen er iets moois van en de andere keer niet."

Donderdagavond treedt Guus Meeuwis voor het eerst op met het nieuwe nummer in Ahoy in Rotterdam. Ook rapper Kraantje Pappie is bij het optreden aanwezig.

Of Guus Kraantje Pappie ook meeneemt naar de Groots-concerten is nog niet zeker. "Het nummer moet succesvol genoeg zijn om ook daar een plek op het podium te verdienen."