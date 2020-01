Dieren van wandelaars gescheiden na aanval door tauros

Team de Maashorst neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat op zondag 5 januari een 63-jarige wandelaar in het natuurgebied werd aangevallen door een tauros. De wandelaar raakte bij de aanval gewond. De Maashorst plaatst een raster, een stroomdraad, waardoor de taurossen niet meer in het gedeelte van de Slabroekse Bergen kunnen grazen. Binnen nu en twee weken wordt het raster geplaatst.

In het gebied grazen zo’n 76 taurossen. De wandelaar hield aan de confrontatie met de tauros gebroken ribben en een aantal flinke kneuzingen over. Volgens de Maashorst is de Karlingseweg, waar de aanval gebeurde, een smal en bochtig deel van het natuurgebied waar ook nog eens veel drukbezochte wandelroutes liggen. Hierdoor worden wandelaars soms verrast door een grazende tauros. De Maashorst benadrukt dat het raster een tijdelijke maatregel is.

Het bewuste dier is inmiddels uit het gebied gehaald en naar de Stichting Taurus gebracht voor opvang. De stier komt niet meer terug in de Maashorst.