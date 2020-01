A27 vanuit Breda bij Gorinchem kort afgesloten door ongeluk, een rijbaan weer open

De A27 tussen Breda en Gorinchem is door een ongeluk op de Merwedebrug enige tijd dicht geweest vanaf Hank. Bij het ongeval, dat rond twaalf uur plaatsvond, waren vijf personenauto's betrokken. De linkerrijbaan is nog dicht, Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond twee uur helemaal weer opengaat

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Rijkswaterstaat voert bergingswerkzaamheden uit en de politie is ter plaatse voor onderzoek. Vanaf Hank staat er negen kilometer file, verkeer wordt omgeleid via de A58, A16 en A15.

In de file die zich achter het ongeluk vormde vond bij Hank ook een botsing plaats, maar die is volgens Rijkswaterstaat afgehandeld.

Op de tegenovergestelde rijbaan richting Breda staat er een kijkersfile op de Merwedebrug, daar bedraagt de vertraging zo'n tien minuten.