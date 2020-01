Erwin van den Bosch is na crash met buggy geen navigator maar toeschouwer bij de Dakar Rally

Erwin van den Bosch loopt aan het begin van de Dakar Rally enigszins verloren rond in het bivak. In plaats van teamlid in de cabine van een van de racetrucks, moet hij als toeschouwer de zwaarste rally ter wereld beleven. Van den Bosch is wel in Saoedi-Arabië, want hij is liefhebber en bovendien ook een goede vriend van coureur Janus van Kasteren. Gelukkig vindt hij al snel een bezigheid als een soort manusje van alles voor Team de Rooy.

Bekijk de video met Erwin van den Bosch in Saoedi-Arabië.

"Ik heb geen echte rol nu en dat valt wel zwaar", zegt de sympathieke Van den Bosch, die nog altijd last heeft van zijn nek door de crash in Marokko. "Ik ben goed geholpen door de dokters van Team de Rooy, maar ik heb toch moeten beslissen om niet mee te doen. En dat is niet leuk. Ik help nu maar iedereen waar ik kan."

Hopelijk volgend jaar

Erwin denkt dat het uiteindelijk wel goed komt met zijn gezondheid. Tijdens de Dakar Rally rijdt hij nu elke dag mee van bivak naar bivak met Gerard de Rooy, de teameigenaar die door een hernia zelf niet kan racen. Maar volgend jaar hoopt Erwin tijdens de Dakar Rally weer naast Janus van Kasteren in de truck door de woestijn te crossen. "Als ze me vragen, ga ik mee", aldus Van den Bosch.