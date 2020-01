Sooi de C. spreekt voor het eerst in zaak 'laffe liquidatie' Hugo van Houten: 'Ik was het niet'

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat de 45-jarige Tilburger Sooi de C. 22 jaar de gevangenis in voor de moord op Hugo van Houten. De officier van justitie noemde het een 'kille en vooral laffe liquidatie' in het criminele circuit. De C. sprak in hoger beroep voor het eerst. Hij ontkent dat hij de dader is en schrijft de moord toe aan iemand van wie hij de naam niet wilde noemen.

De C. kreeg in 2017 een straf van 18 jaar opgelegd. Toen vond de rechter al dat hij schuldig was aan de moord op Van Houten vlakbij een vakantiepark in Molenschot in 2015. Tegen de straf gingen zowel de C. als justitie in hoger beroep. Van Houten werd meermalen in de rug geschoten en, toen hij op de grond lag, tweemaal door het hoofd.

De C. maakte tijdens de rechtszaak in 2017 gebruik van zijn zwijgrecht. In hoger beroep sprak hij wel. Hij stelde dat niet hij, maar iemand anders verantwoordelijk is voor de moord. Maar hij zou er wel bij zijn geweest en hij zou naar eigen zeggen ook het lichaam hebben versleept.

De onbekende 'X'

Het hof nodigde hem ettelijke malen en met klem uit de identiteit van 'X', zoals de onbekende tijdens het proces werd aangeduid, te onthullen. Volgens De C. is dat te riskant, voor hemzelf en zijn familie. De rechters vroegen zich hardop af of de persoon 'X' wel bestaat en wezen hem erop dat het níet noemen van de naam het risico op opnieuw een veroordeling betekent.

Volgens justitie zitten er tegenstrijdigheden in zijn verhaal. “Wie gelooft er dat de verdachte liever 25 jaar gevangenisstraf krijgt dan dat hij een naam noemt", zegt de officier. "En waarom verbrandt de verdachte naar eigen zeggen kort na het schieten zijn kleren terwijl hij niet zou hebben geschoten? En kan iemand uitleggen waarom hij heeft geprobeerd om het stoffelijk overschot de bosjes in te slepen?”

Gepakt in Roemenië

Van Houten en De C. waren tot in 2015 beiden lid van motorclub No Surrender. Volgens zijn advocaat zat De C. destijds 'tot aan zijn knieën in de synthetische drugs'. De Tilburger werd in 2016 opgespoord en aangehouden in Roemenië. Naar eigen zeggen was hij naar dat land geëmigreerd.