Herstart eredivisie: wat kunnen we nog verwachten van PSV, Willem II en RKC?

Willem II (4e) – clubwatcher Fabian Eijkhout

Kan het in de tweede seizoenshelft überhaupt wel beter gaan in Tilburg?

“Nee, dan kan eigenlijk niet. 2019 is in z’n geheel een topjaar gebleken voor Willem II. Het kan eigenlijk alleen maar minder gaan. Als je ook ziet dat Fortuna Sittard voor de winterstop de bus parkeerde en blij was met een punt in Tilburg… Zij zullen niet het laatste team zijn die dat gaan doen. Het wordt interessant om te zien hoe Willem II daarmee omgaat.”

Willem II staat nu vierde. Dan is Europees voetbal zeker mogelijk, toch?

“Ik verwacht wel dat ze de play-offs gaan halen, maar Europees voetbal zal een lastig verhaal worden. Tijdens die play-offs komt er toch een andere soort druk op die wedstrijden te staan en dat is Willem II helemaal niet gewend. Ze spelen dan naar alle waarschijnlijkheid juist tegen ploegen die daar wél mee om kunnen gaan. Natuurlijk: als je met een goed gevoel de play-offs in gaat, is alles mogelijk, maar ik acht de kans klein dat ze uiteindelijk Europa in gaan.”

Kunnen ze in Tilburg nog een speler uit de eigen jeugd verwachten die gaat doorbreken?

“Niet als iedereen fit blijft en er geen uitgaande transfers meer plaatsvinden. Koster is een trainer die houdt van degelijkheid en zekerheid. Hij doet geen gekke dingen. Een jongen als Rick Zuiderwijk zit wel altijd bij de selectie, maar heel veel speeltijd krijgt hij ook niet. Willem II heeft een krappe selectie, maar de komende maanden niet op veel speeltijd voor spelers uit eigen jeugd.”

PSV (3e) – clubwatcher Job Willemse

PSV heeft een lastig seizoen. Moet de focus op de tweede seizoenshelft of kan de club zich eigenlijk beter al richten op 2020/2021?

“Allebei. Het seizoen is nog enigszins geslaagd als je tweede weet te worden en de beker pakt. Dan heb je een tastbare prijs. En je hebt voorronde Champions League, al geeft dat verder geen garanties. Tegelijkertijd is die tweede plek niet heel realistisch. Ajax of AZ moet veel fouten maken en PSV moet dan alles winnen, bovendien hijgen Willem II en Feyenoord ook in de nek van PSV.”

Wat is bij PSV nu het grootste verschil in vergelijking met voor de winterstop?

“Ik heb wel het idee dat er onder Ernest Faber bij een PSV een positievere sfeer ontstaat. Hij hamert daar ook op binnen de selectie. Positief coachen en niet bij de eerste fout de kop laten hangen. Het klinkt logisch. Maar als Faber het elke keer zo benoemt, was dat eerst dus blijkbaar niet zo. Faber denkt met het positieve gevoel resultaten te gaan boeken, de resultaten die zo nodig zijn.”

Gaat PSV om betere resultaten te halen ook nog wat doen op transfergebied?

Duidelijk is dat PSV een linksback hoopt te verwelkomen. Het blijft een pijnpunt in de selectie. Verder verwacht ik niet dat de club de transfermarkt nog op zal gaan. Er staat een redelijk uitgebalanceerde selectie. Het is voor de club – en ook John de Jong – vooral ook te hopen dat de aankopen beter gaan renderen dan voor de winterstop.

RKC Waalwijk (18e) – clubwatcher John Nelissen

De grote hamvraag is natuurlijk: gaat RKC het redden om in de eredivisie te blijven?

“Dat is een goede vraag. Het is duidelijk dat RKC de gehele eerste seizoenshelft aardig tot goed voetbal heeft laten zien. Maar het wordt een hels karwei. Als RKC de vorm van voor de winterstop kan doortrekken, kan er natuurlijk nog veel veranderen. Maar ik verwacht dat ze het uiteindelijk niet gaan redden, al zullen ze wel tot het einde meedoen.”

Waarom gaan ze het niet redden?

“RKC mist simpelweg eredivisie-ervaring. Ik denk dat ze dat uiteindelijk gaat nekken. Daarbij krijgen ze ook te veel en te simpel doelpunten tegen. RKC houdt verder ook vast aan grotendeels dezelfde samenstelling van de selectie, dus wat dat betreft verandert er weinig.”

Gaat RKC het ook niet redden door het gemis van Stijn Spierings, die is verkocht aan het Bulgaarse Levski Sofia?

“Natuurlijk zal Spierings worden gemist. Maar het zal geen aderlating zijn, aangezien RKC met Anas Tahiri een waardig opvolger in huis heeft. De middenvelder speelde voor de winterstop minder, maar nu kan hij zijn kans pakken. Verder heeft RKC ook middenvelder Reijnders van AZ gehuurd, dus er is een aantal jongens dat de plek op het middenveld kan invullen.”