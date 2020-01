Incident met giftige raketbrandstof van F-16 op vliegbasis Volkel: 'Vreemde lucht geroken'

Het gaat om een incident met hydrazine. Die raketbrandstof wordt gebruikt om de motoren van de F-16 snel op gang te brengen in geval van nood.

Standaardprotocol

Het is standaardprotocol dat de hulpdiensten massaal werden opgeroepen, aldus de woordvoerder. Het is nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan. Uit voorzorg werd onder ander een ambulance opgeroepen.

De Veiligheidsregio Brabant-Noord laat weten dat er meldingen waren dat er een vreemde lucht werd geroken op de vliegbasis. Specialisten doen onderzoek naar de vloeistof. Zij behandelen het incident als een lokaal bedrijfsongeval en komen dus niet in actie.

Oefeningen

Vliegers van Vliegbasis Volkel oefenen deze weken met F-16's en F-35's. Er wordt specifiek getraind in de avond vanwege de duisternis