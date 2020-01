'Passie om iets te doen voor het milieu', op oude vuilstortplaats komen 15.000 zonnepanelen

Zo groot als het Budel Solar Park gaat LangstraatZon niet worden, maar het is ook bepaald geen kleintje. “De aanleg begint in juni en de totale investering ligt rond de 2,3 miljoen euro”, vertelt Albert Pols. Het zonnepark wordt exclusief aangelegd voor de inwoners van de gemeente Waalwijk.

LangstraatZon is bedoeld voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of mogen plaatsen, maar toch stroom willen opwekken. Deelnemers kunnen als investering zogeheten zonnedelen aanschaffen. Een normaal huishouden zou 33 zonnedelen moeten kopen om aan de eigen energiebehoefte te voldoen. “Die zonnedelen kosten honderd euro per stuk en heeft als voordeel dat je gedurende vijftien jaar geen energiebelasting meer betaalt en dat is geen gering bedrag.”

'We zijn geen energie cowboys'

Het project dat onder meer wordt gesteund door de gemeente Waalwijk is een coöperatie in eigendom van de deelnemers. “Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen”, benadrukt Albert Pols van LangstraatZon. In eerste instantie levert het park genoeg stroom op voor 750 huishoudens. Vanaf 2021 stijgt dat aantal verder naar 1500 huishoudens, verenigingen, bedrijven en instellingen.

In dit postcode gebied kan worden ingeschreven op LangstraatZon

Spiegelende zonnepanelen

De zonnepanelen op de oude en hoge vuilstortplaats worden zo geplaatst dat ze bijna geen spiegelend effect op de omgeving hebben. “Als je op de A59 rijdt heb je echt geen zonnebril nodig”, zegt Pols lachend.

Hij is een van de drijvende krachten achter het project. "De zonnepanelen worden oost-west gelegd en we zitten met de vuilstortplaats op een hoogte van zo'n vijftien meter. Daardoor zal er op maaiveldhoogte geen last zijn."